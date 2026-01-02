"Quello che mi piace di più e ha maggior qualità è Dimarco dell’Inter. Un po’ mi rivedo in Federico per tecnica e stile di gioco". Vincent Candela esprime così, dalle pagine di Tuttosport, il suo apprezzamento per l'esterno nerazzurro.

"Anche la Roma nella lotta scudetto? Sulla carta ci sono 2-3 squadre più forti e attrezzate come il Napoli e le milanesi; perciò direi di no. L’obiettivo è il quarto posto e conquistare il ritorno in Champions League dopo quasi dieci anni d’assenza. Sarebbe già un bel traguardo; perciò non aggiungerei ulteriore pressione ai calciatori, anche se poi sognare non è vietato e bisogna sempre tentare di puntare al massimo".