Pietro Lo Monaco, intervenuto sulle frequenze di Vikonos Web, ha espresso le proprie convinzioni sulla materia Scudetto: "Questo è un campionato dove le concorrenti sono più di una, annovero tra le candidate al titolo ovviamente il Napoli e l’Inter, ma anche il Milan e la Juve che si è avvicinata moltissimo, per cui non bisogna perdere colpi".