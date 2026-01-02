Anche il Corriere dello Sport approfondisce il discorso Joao Cancelo in ottica Inter, ma la versione è diversa. Secondo il quotidiano romano, infatti, l'alto stipendio del portoghese resta un ostacolo alto per i nerazzurri, con il Barcellona in vantaggio per riportare l'esterno in Europa dopo la rottura dei rapporti con l'Al Hilal.

"Cancelo percepisce 18 milioni di euro a stagione. Per riportarlo in Serie A ne occorrerebbero la metà, circa 9. Comunque troppi, non c’è dubbio - si legge -. Per rendere fattibile l’operazione sembra esserci soltanto una strada: l’Al-Hilal dovrebbe contribuire in maniera importantissima allo stipendio del giocatore. Altrimenti, il portoghese dovrà trovarsi un’altra sistemazione. E in questo senso l’alternativa principale per lui sembra essere il Barcellona: anche in Spagna, infatti, Cancelo tornerebbe molto volentieri. L’Inter, dal canto suo, non ha intenzione di impegnare una cifra importante su un giocatore che potrebbe al massimo permettersi solo per un lasso limitato di tempo, togliendosi margine per intervenire in maniera significativa a giugno. Cosa che in quella zona di campo intende assolutamente fare (Palestra rimane il primo nome). In più, in viale della Liberazione continuano a confidare nella crescita di Luis Henrique, confortati dalla continuità che sta avendo nell’ultimo periodo".