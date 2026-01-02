Domenica sera sfiderà ancora il suo passato, dopo averlo affrontato (e quasi segnato allo scadere) in Supercoppa italiana a Riad. Giovanni Fabbian sarà a San Siro per il posticipo serale contro l'Inter, la società in cui è cresciuto. E dalle colonne de Il Resto del Carlino parla proprio di questo: "Là ho fatto quattro anni di Settore giovanile, che hanno dato un’impronta importante al calciatore che sono oggi".

Eppure la scorsa estate i nerazzurri avrebbero potuto riscattarlo, un periodo che Fabbian ha vissuto serenamente: "Quei giorni li ho vissuti al mare ed ero molto tranquillo".

Sulla panchina dell'Inter oggi c'è Cristian Chivu, che è stato il suo allenatore nella Primavera nerazzurra: "Chivu è una bravissima persona e un bravo allenatore. La cosa che ti colpisce in lui è l’umiltà: non mi stupisce che stia facendo così bene".

Per tentare un altro sgambetto all'Inter cosa servirà domenica sera? Fabbian ha le idee chiare: "Stare bene fisicamente e correre tanto".