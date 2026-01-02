Accordo di massima tra Inter e Al Hilal per Joao Cancelo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è stata raggiunta l'intesa tra i due club. Quello arabo è disposto a pagare parte dell'ingaggio pur di lasciare partire in prestito l'esterno portoghese.

L'ultima parola spetta proprio a Cancelo, desideroso di tornare in Europa e attratto ancora dal Barcellona. L'Inter vuole però stringere i tempi e convincere Cancelo a trasferirsi a Milano. La Juve resta sullo sfondo più lontana. Nell'operazione potrebbero rientrare anche Acerbi o de Vrij, con Inzaghi pronto ad accogliere in terra araba uno dei suoi ex difensori.

Cancelo percepirà altri 7,5 milioni di stipendio per sei mesi: l'Inter ha proposto di mettere tre milioni chiedendo che il resto venga pagato proprio dall'Al Hilal. Rapportando ad uno stipendio annuale da 6 milioni, il portoghese diventerebbe il quarto più pagato della rosa dopo Lautaro Martinez, Barella e Calhanoglu e alla pari di Marcus Thuram.