Lautaro Martinez punta ad arrivare in doppia cifra per la settima stagione diversa in campionato: al momento Lautaro è alla pari con Christian Vieri e Roberto Boninsegna a quota sei, mentre solo Giuseppe Meazza (nove), Benito Lorenzi (nove) e Alessandro Altobelli hanno collezionato più campionati con almeno 10 gol segnati con la maglia dell'Inter.

Il capitano nerazzurro ha segnato 30 gol nel 2025 considerando tutte le competizioni: solo nel 2023 era riuscito a fare meglio, arrivando a quota 37 reti. Contro il Bologna Lautaro ha una tradizione abbastanza positiva: il Toro è andato a segno nelle ultime quattro sfide casalinghe contro i rossoblu, collezionando in totale 4 gol.