L’Uesse Sarnico, società della provincia di Bergamo affiliata all'Inter come centro di formazione, comunica il tesseramento ufficiale di Novak Ilic da parte del club nerazzurro. Parliamo di un classe 2011 che con le sue ottime prestazioni è riuscito a guadagnarsi la chiamata dell'Inter. La società sarnicense rivolge i migliori auguri per il suo percorso e la sua crescita in maglia nerazzurra al ragazzo. 

Sezione: Giovanili / Data: Mar 30 dicembre 2025 alle 17:12
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
