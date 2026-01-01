La prima uscita ufficiale dell'Inter nel 2026 sarà contro il Bologna, bestia nera dei nerazzurri nelle ultime stagioni e anche nella prima annata interista di Cristian Chivu, eliminato dalla semifinale di Supercoppa Italiana dopo la disastrosa lotteria dei calci di rigore. Il tecnico romeno ha pronti dei cambi rispetto al match giocato in Arabia Saudita, a partire dall'attacco.

La novità più importante sarà infatti il ritorno di Lautaro Martinez al centro del reparto offensivo, riferisce La Gazzetta dello Sport. "Il Toro sarà la prima mossa diversa di Chivu per il secondo atto stagionale contro il Bologna, la seconda è un altro ritorno - scrive la rosea -. Anche Calhanoglu – out in Supercoppa perché reduce dall’infortunio agli adduttori – ritroverà spazio a centrocampo. Contro l’Atalanta è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti, ha giocato 75 palloni, effettuato 52 passaggi positivi e creato 3 occasioni. Insomma, il turco è tornato".