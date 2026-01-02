"Sono venuto qua con dei patti: non mi aspetto niente e sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione". Così Luciano Spalletti, rispondendo in conferenza stampa all'inevitabile domanda sulle aspettative che ha per il mercato invernale appena iniziato.

"Oggi voglio dare il benvenuto a Marco Ottolini, tutti lo conoscono e tutti lo considerano una persona perbene e un professionista top - ha aggiunto il tecnico bianconero -. La Juventus è andata a riprenderselo e del mercato se ne occuperà lui. Sarà un mercato legato a quello che capiterà, che possa completare la rosa, per cui non vado a scatenarlo io. Io sono contento dei giocatori che ho; se capiterà qualcosa a Marco, vedremo. Ma non ho bisogno di niente".

Per la cronaca, nelle ultime settimane, si sta parlando con insistenza dell'interesse della Juve per l'interista Davide Frattesi, profilo gradito a Spalletti che ne ha apprezzato le qualità quando era ct della nazionale italiana.

Cambiando argomento, Spalletti ha commentato le parole rilasciate da Antonio Conte rispetto alla forza storica delle tre big del Nord: "Conte ha ragione: da un punto di vista tecnico io non ho nulla da invidiare alla sua squadra. Da un punto di vista strutturale ha di nuovo ragione. Quando sono arrivato alla Juve ho trovato la barriere che si muovono per battere le punizione, mentre al Napoli era ferma".