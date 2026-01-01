Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha fatto il punto sul momento viola e sulle linee guida per il 2026 attraverso i canali ufficiali del club. Il messaggio è chiaro: serve un’inversione di tendenza, da costruire con lavoro quotidiano, scelte mirate e unità d’intenti: “È un momento nel quale dobbiamo renderci tutti conto della situazione in cui siamo. Dobbiamo assolutamente intraprendere un nuovo percorso, portare un cambio di rotta. Stiamo affrontando questa fase con la famiglia Commisso e con il Presidente sempre vicini a noi. Quello che dobbiamo fare – e che stiamo facendo – è continuare a lavorare giorno dopo giorno per riportare Firenze e la Fiorentina alla grandezza che meritano, invertendo la rotta già a partire dal nuovo anno”.

In questo momento ci sono indicazioni positive da cui ripartire. Quali sono?

“Da quando è arrivato Mister Vanoli alcune situazioni sono migliorate, lo dicono i numeri: la Fiorentina è risalita al quinto posto in Serie A per occasioni create e per possesso palla. Sono segnali importanti, ma adesso ai numeri devono seguire anche i risultati. Dobbiamo essere tutti focalizzati esclusivamente su questo”.

Il silenzio stampa?

“In questo periodo abbiamo deciso di adottare il silenzio stampa. Non è una mancanza di rispetto verso nessuno, ma una scelta che serve a far concentrare tutti sul lavoro quotidiano e sulle partite che andremo ad affrontare”.

Obiettivo salvezza e il mercato di gennaio

“Il 2026 lo affrontiamo con determinazione e lucidità. Ci siamo dati degli obiettivi chiari: pensiamo che con 7 vittorie e 8 pareggi la salvezza sia raggiungibile. Dobbiamo ragionare partita dopo partita, senza guardare la classifica ma seguendo questa tabella di marcia. Con il mister siamo assolutamente allineati. Gennaio sarà un momento molto importante: dovremo sfruttare la finestra di mercato per portare qualche faccia nuova. Il mercato invernale sarà fondamentale”.

In arrivo una nuova figura dirigenziale

“Questo gruppo si troverà una figura che avrà la responsabilità sportiva della Fiorentina. Vogliamo un professionista con esperienza nazionale e internazionale, capace non solo di gestire l’oggi ma anche di costruire la Fiorentina del domani, dalla prima squadra al settore giovanile, fino all’area performance. Non è semplice trovarlo in questo momento, ma siamo fiduciosi di poter avere questo supporto fondamentale a breve. Al mister ai ragazzi chiediamo quello che stanno facendo e devono farlo maglio, guardando partita dopo partita”.

Ci sono novità per il lavori al Franchi?

“Con il Comune ci siamo sentiti e abbiamo fatto ulteriori passi in avanti. Ci siamo presi ancora un po’ di tempo per mettere a fuoco tutti i dettagli del progetto. Vogliamo che Firenze e la Fiorentina abbiano uno stadio nuovo e funzionale nel minor tempo possibile, con la migliore tecnologia e modernità necessarie”.

Un messaggio ai tifosi?

“Dobbiamo solo ringraziare i tifosi per la loro continua presenza, in casa e fuori. Capiamo rabbia, tristezza e paura del momento, ma questa forza deve trasformarsi in unione e vicinanza alla squadra. A nome di Rocco Commisso e della sua famiglia vogliamo augurare a tutti un buon capodanno, con l’obiettivo di ritrovarci nel 2026 con nuove gioie e soddisfazioni che, con il lavoro, vogliamo regalare a tutti”.