Sarà Leonardo Leorsini, arbitro della sezione di Trani, a dirigere la gara di domenica pomeriggio all'U-Power Stadium di Monza tra Inter Under 23 e Novara, valida per la prima giornata del girone di ritorno del girone A della Serie C. Leorsini sarà assistito da Antonio Alessandrino di Bari e Giovanni Battista Citarda di Palermo, con Giorgio Bozzetto di Bergamo quarto uomo. L'addetto FVS, infine, sarà Andrea Manzini di Voghera.