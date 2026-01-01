Anche contro il Bologna mancheranno Bonny e Acerbi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, oltre ai lungodegenti Darmian, Dumfries e Di Gennaro, dunque, Chivu, anche domenica contro la squadra di Italiano, dovrà fare a meno della punta francese e del centrale ex Lazio.

Si va verso la conferma del solito 3-5-2, con la rosea che propone Mkhitaryan a centrocampo in vantaggio su Zielinski. A destra ancora Luis Henrique, nessun problema per Akanji. In attacco spazio alla Thu-La.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.