Anche contro il Bologna mancheranno Bonny e Acerbi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, oltre ai lungodegenti Darmian, Dumfries e Di Gennaro, dunque, Chivu, anche domenica contro la squadra di Italiano, dovrà fare a meno della punta francese e del centrale ex Lazio.
Si va verso la conferma del solito 3-5-2, con la rosea che propone Mkhitaryan a centrocampo in vantaggio su Zielinski. A destra ancora Luis Henrique, nessun problema per Akanji. In attacco spazio alla Thu-La.
PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.
Sezione: Focus / Data: Gio 01 gennaio 2026 alle 11:30 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Focus
Altre notizie
