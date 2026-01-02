Domenica sera l'Inter scenderà in campo contro il Bologna nel primo impegno ufficiale del 2026. E come sempre, il giorno precedente, Cristian Chivu sarà protagonista al BPER Training Centre in Appiano Gentile per la prima conferenza stampa del nuovo anno.

L'appuntamento con l'allenatore nerazzurro è domani alle 14, con diretta testuale su FcInterNews.it.

Sezione: News / Data: Ven 02 gennaio 2026 alle 15:54
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
