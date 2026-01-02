Il Fenerbahçe si è ritirato dalla trattativa per il trasferimento di Davide Frattesi. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Sercan Hamzaoğlu, il club gialloblu ha abbandonato la pista che porta al centrocampista dell'Inter.

Resta da capire quale sarà il futuro dell'ex Sassuolo. In Italia la Juventus resta interessata, ma l'Inter continua a non fare sconti e a chiedere almeno 30 milioni di euro per il suo trasferimento. 

Sezione: Focus / Data: Ven 02 gennaio 2026 alle 18:40
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print