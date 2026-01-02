Davide Frattesi è scontento e il suo futuro nell'Inter è in bilico: anche la Gazzetta dello Sport approfondisce la situazione poco piacevole del centrocampista nerazzurro, finora protagonista per soli 506 minuti in tutte le competizioni. Frattesi, com'è noto, è finito nel mirino della Juventus: "L'operazione però non è semplice da portare a termine, soprattutto a gennaio, perché il club nerazzurro vuole monetizzare, chiede una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro e non è intenzionato a cedere il giocatore in affitto, soprattutto in Italia - si legge -. I bianconeri invece preferirebbero un'operazione in prestito, senza avere l'obbligo di riscattarlo. Al momento la trattativa non è decollata ma non si escludono sviluppi".

Occhio anche alla pista estera che porta in Turchia: interessate Fenerbahçe e Galatasaray.