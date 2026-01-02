Non solo Joao Cancelo e Francesco Acerbi. Nei discorsi tra Inter e l'Al Hilal si starebbe parlando anche di Stefan de Vrij. Secondo quanto riportato dal quotidiano Al Yaum, il club di Simone Inzaghi sta valutando anche la possibilità di arrivare al difensore olandese, in scadenza di contratto a giugno con l'Inter come Acerbi, per rinforzare il reparto difensivo. Già in estate De Vrij era stato vicino all'Arabia.

Uno dei due difensori, assistiti da Pastorello, potrebbe raggiungere Inzaghi in Arabia. Restano intanto da definire alcuni dettagli dell'affare Cancelo, l'Inter starebbe anche cercando di inserire un’opzione di diritto di riscatto al termine del prestito.