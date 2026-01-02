Non cambiano i piani dell'Inter su Joao Cancelo, secondo Fabrizio Romano. A dispetto di alcune voci uscite in mattinata, il club nerazzurro ha scelto compatto di puntare con decisione sul laterale portoghese, anche con l'approvazione di Cristian Chivu, e intende chiudere la trattativa quanto prima, senza trascinare i discorsi fino a metà mese o addirittura oltre. Da Viale della Liberazione si aspettano risposte a breve, non temendo la concorrenza del Barcellona, più orientato ad acquistare un difensore centrale che un laterale destro. Ora la palla è nei piedi del giocatore ma anche dell'Al-Hilal.

Club che, rivela Matteo Moretto, potrebbe 'anticipare' l'arrivo di Francesco Acerbi alla corte di Simone Inzaghi, a gennaio, pagando un indennizzo all'Inter. Le parti stanno discutendo di questa opzione, una pista parallela a quella di Cancelo da tenere d'occhio.