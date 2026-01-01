Attraverso il proprio canale YouTube, Fabrizio Romano in compagnia di Matteo Moretto aggiorna sulle ultime voci di mercato relative all’Inter. Si comincia dagli aggiornamenti su Joao Cancelo, che è il prescelto per il club nerazzurro che vuole chiudere al più presto possibile. L’inter sta lavorando con Jorge Mendes con cautela sapendo che ci sono anche altri club molto interessati. Il Barcellona resta attento, nonostante i problemi finanziari, oggi dipenderà tutto dalla volontà del calciatore che è fuori rosa all’Al-Hilal.

Squadra dove potrebbe andare Francesco Acerbi, che è sempre piaciuto al club allenato da Simone Inzaghi. Capitolo Valentin Carboni: tornerà dal prestito al Genoa, dove non sta giocando, ma non per restare. Sta prendendo corpo sempre più una possibile destinazione argentina, in particolare al club di Diego Milito che è il Racing. Ci sono anche altre squadre italiane, ad esempio il Cagliari, ma il desiderio del ragazzo al momento lo porta verso un ritorno in Argentina.