Thijs Dallinga candida il suo Bologna a un ruolo da protagonista anche nel 2026. Ecco le parole dell'attaccante di Italiano alla Gazzetta dello Sport a pochi giorni dal match con l'Inter.

Dallinga, nel vostro formidabile 2025 quale suo gol sceglie?

"Il secondo dei tre fatti all’Empoli nella doppia semifinale di Coppa Italia. Poi quello al Napoli è stato fantastico ma la rete al Dortmund è indimenticabile: ogni bambino sogna di giocare e segnare in Champions League e quella gioia della gente attorno a noi oltre a quella che fu la nostra prima vittoria hanno esaltato l’importanza di quella rete".

Intanto c’è l’Inter: ultimamente, più gioie che no.

"Abbiamo già dimostrato di poter competere con tutte le grandi squadre in Italia. Contro l’Inter sarà una gara importante soprattutto per un aspetto: vogliamo tornare più in alto in classifica".

Dallinga, Castro e Immobile: una poltrona per tre.

"Solo guardare giocare Immobile è un insegnamento. Noi tre conviviamo dandoci una mano e sa una cosa: alla fine di ogni allenamento, Ciro si ferma e ci dà consigli. È un’attenzione non solo formativa ma carina, non so se capita in ogni squadra".