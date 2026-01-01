Il calcio viene seguito dal 59% della popolazione italiana. Questo è il dato che emerge dal Bilancio Integrato della FIGC presentato nei giorni scorsi. Particolare successo nutre ormai lo sport sulle piattaforme online: la percentuale di coloro che seguono il calco via internet e social media arriva al 69% e l’82% ritiene che le piattaforme di streaming abbiano migliorato la propria esperienza nel seguire lo sport. Il 95% segue la Nazionale A maschile (28 milioni di over 18) e il 12% le Nazionali giovanili (3,5 milioni).