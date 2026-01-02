Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Como-Udinese, Cesc Fabregas ha parlato di Nico Paz e del suo rendimento stagionale. 

"Con il Lecce ha fatto una grandissima partita, prima della Roma è stato malato ed è stata colpa mia che l’ho messo in campo. Contro l’Inter invece poteva fare due gol, è un giocatore che fa la differenza e calciatori così vanno tenuti in campo. Lui ha una grandissima mentalità, si sente responsabile di quello che succede al Como e delle sue prestazioni", le sue parole. 

