Cristian Chivu dovrà fare a meno sia di Ange-Yoan Bonny che di Matteo Darmian per la prima partita del 2026 che vedrà l'Inter sfidare il Bologna domenica sera, a San Siro. Stando a quanto riferisce Sky, oggi i due giocatori hanno svolto lavoro personalizzato ma le tempistiche dei rispettivi recuperi sono diverse: se l'attaccante, che domani potrebbe fare una parte dell'allenamento in gruppo, punta a tornare a disposizione per la trasferta di Parma del 7 gennaio, l'obiettivo del difensore slitta al big match contro il Napoli dell'11 gennaio.