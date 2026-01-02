Ieri giorno di riposo, mentre oggi Appiano Gentile tornerà a essere affollato per il ritorno all'attività normale dell'Inter. Acerbi, tornato in gruppo dopo l'infortunio patito con il Liverpool, viaggia verso la convocazione e - secondo il Corsport - potrebbe pure giocare uno spezzone domenica contro il Bologna.

Ancora in attesa, invece, Darmian. E servirà qualche giorno in più anche per rivedere Bonny. "L’attaccante francese potrebbe andare almeno in panchina nella “sua” Parma (7 gennaio), in modo da essere arruolabile quattro giorni dopo contro il Napoli", si legge.

Sezione: Rassegna / Data: Ven 02 gennaio 2026 alle 11:16 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
