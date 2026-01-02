C'è anche la Juventus in corsa per Joao Cancelo. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, infatti, l'agente Jorge Mendes ha proposto il giocatore sia ai bianconeri che ai nerazzurri, ricevendo risposte al momento fredde.

Oaktree, secondo il quotidiano, non ama operazioni sugli over 30, per di più per un giocatore con un ingaggio da 18 milioni netti a stagione. I dirigenti nerazzurri sono convinti che Luis Henrique possa emergere, vista la crescita mostrata nelle ultime settimane. Per questo la risposta a Mendes sarebbe stata di riparlarne tra qualche giorno.

Il procuratore si è quindi rivolto alla Juventus, dove c'è Spalletti, il suo allenatore ai tempi dell'Inter, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. L'approccio dei bianconeri è possibilista, qualora il giocatore dovesse accettare di guadagnare un terzo della cifra attuale (3 milioni da gennaio a giugno). Ma in ogni caso, se l'Inter è fredda, la Juve è tiepida (secondo il quotidiano).

Di sicuro c'è che il futuro di Cancelo all'Al-Hilal è segnato: le parti sono d'accordo sul divorzio. E infatti Mendes ne ha parlato anche con Barcellona e i club di Premier League.