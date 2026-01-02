L'operazione Cancelo-Inter è strettamente legata alla volontà del giocatore portoghese dell'Al Hilal. Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube, è l'esterno a dover decidere.



Resta da capire se e quanto aspetterà il Barcellona che ad oggi però non ha dato indicazioni di fare offerte. Cancelo ha un legame particolare con il Barça: la priorità al momento è capire se ci sono spiragli per il ritorno in blaugrana, ma Cancelo non ha detto no all'Inter.

Arrivano anche conferme sull'interesse dell'Al Hilal su De Vrij e Acerbi. Inzaghi preferisce il secondo, ma l'Al Hilal gli offrirebbe un contratto corto, a De Vrij invece verrebbe offerto un contratto di 18 mesi.