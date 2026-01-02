L’Inter continua a lavorare per il ritorno di Joao Cancelo. In queste ore, come evidenzia Sky Sport, sono in corso i contatti tra i nerazzurri e l'Al Hilal. Per favorire l'arrivo del portoghese, le parti lavorano a uno scambio. I nomi sul piatto sono quelli di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Restano da organizzare formule e compensazioni, ma quest'aspetto verrebbe considerato in un secondo momento. Di certo Inter e Al Hilal lavorano a quest'operazione.