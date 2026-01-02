Il Barcellona non è convinto di farsi avanti per Joao Cancelo. Questo quanto emerge dalle ultime valutazioni in casa blaugrana, dopo i colloqui con l'agente del giocatore, Jorge Mendes. La dirigenza ritiene troppo alto lo stipendio, pur se condiviso in gran parte con l'Al Hilal e non vuole sostenere certi costi.
Durante l'incontro, rivelato da Sport, tra Mendes e il presidente Joan Laporta, la situazione del giocatore portoghese è stata discussa in modo informale e si è concluso che non esiste un consenso completo all'interno del club sull'opportunità del trasferimento. Inoltre, il Barcellona ha chiarito che la sua priorità sul mercato è acquistare un difensore centrale.
La dirigenza sta lavorando con un profilo ben preciso in mente: un difensore, preferibilmente mancino, con una buona distribuzione di palla, forte nel gioco aereo e affidabile, non rischioso. Hansi Flick lo ha chiarito in conferenza stampa poche ore fa, affermando di volere un centrale affidabile, sapendo che avrà a disposizione minutaggio fin dall'inizio.
Nel frattempo, sottolinea Sport, è l'Inter la.candidata principale a ingaggiare Joao Cancelo.
