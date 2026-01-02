Piovono ulteriori conferme dall'Argentina sull'ormai imminente passaggio in prestito dall'Inter al Racing Avellaneda di Valentin Carboni, centrocampista offensivo classe 2005 che si appresta a chiudere ufficialmente la sua parentesi al Genoa. "La trattativa sta procedendo bene", hanno svelato a LA NACION fonti sia dell'Accademia che persone vicine al giocatore.

"C'è un interesse concreto. Abbiamo iniziato i colloqui una settimana fa", hanno ammesso fonti autorevoli interne al Racing.