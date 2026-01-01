Il Racing Avellaneda vuole aprire il 2026 ingaggiando Valentín Carboni. I pochi minuti raccolti al Genoa stanno portando l'Inter a valutare la possibilità di interrompere l'attuale prestito per trovare un nuovo club in cui il classe 2005 possa trovare maggiore continuità. Una situazione che avrebbe spinto la dirigenza dei Millonarios, guidata dall'ex nerazzurro Diego Milito, ad "avviare trattative formali" per il fantasista argentino.

Lo riferisce TyC Sport aggiungendo che nel frattempo "il ventenne ha già espresso il suo forte desiderio di unirsi alla squadra di Gustavo Costas per rilanciare la sua carriera professionistica". C'è ottimismo per la fumata bianca: l'accordo per Carboni sarebbe un prestito per sei mesi, con il club argentino che batterebbe così la concorrenza di due squadre di Serie A.