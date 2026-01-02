"Tiago Gabriel è un fine 2004: sta facendo benissimo. Riteniamo sia fortissimo. Abbiamo bisogno di lui, ma lui ha bisogno di noi. Questo non è il momento giusto per cederlo". Sono le parole pronunciate dal presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, in un'intervista pubblicata da Tuttosport.

Il difensore centrale acquistato in estate dal Lecce è uno dei tanti nomi circolati nelle scorse settimane e accostati all'Inter per quel che riguarda il pacchetto arretrato, dove tra gennaio e l'estate verranno presumibilmente fatti degli investimenti.

