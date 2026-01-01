Il Real Madrid mantiene la sua posizione di leader nel ranking UEFA per coefficienti, davanti a Bayern Monaco e Inter, in una gerarchia basata sui risultati registrati negli ultimi cinque anni nelle competizioni calcistiche europee. Lo rende noto l'agenzia spagnola EFE: la formazione di Xabi Alonso chiude l'anno con131.500 punti, davanti a Bayern Monaco (124.250), Inter (121.250), Manchester City (117.750), Liverpool (115.500) e Paris Saint-Germain, vincitore dell'ultima edizione della Champions League (109.500).



Tra le prime dieci ci sono due squadre spagnole, il Real Madrid e il Barcellona; tre squadre tedesche - Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, tre squadre inglesi - Manchester City, Liverpool e Arsenal, una squadra francese - il PSG, e l'Inter come unica rappresentante italiana.

Questa la top ten del 2025:

1. Real Madrid 131.500 punti

2. Bayern Monaco 124.250

3. Inter 121.250

4. Manchester City 117.750

5. FC Liverpool 115.500

6. Paris Saint-Germain 109.500

7. Borussia Dortmund 98.750

8. Bayer Leverkusen 98.250

9. FC Barcelona 96.250

10. Arsenal London 93.000