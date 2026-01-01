Il Real Madrid mantiene la sua posizione di leader nel ranking UEFA per coefficienti, davanti a Bayern Monaco e Inter, in una gerarchia basata sui risultati registrati negli ultimi cinque anni nelle competizioni calcistiche europee. Lo rende noto l'agenzia spagnola EFE: la formazione di Xabi Alonso chiude l'anno con131.500 punti, davanti a Bayern Monaco (124.250), Inter (121.250), Manchester City (117.750), Liverpool (115.500) e Paris Saint-Germain, vincitore dell'ultima edizione della Champions League (109.500).

Tra le prime dieci ci sono due squadre spagnole, il Real Madrid e il Barcellona; tre squadre tedesche - Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, tre squadre inglesi - Manchester City, Liverpool e Arsenal, una squadra francese - il PSG, e l'Inter come unica rappresentante italiana.

Questa la top ten del 2025:
1. Real Madrid 131.500 punti
2. Bayern Monaco 124.250
3. Inter 121.250
4. Manchester City 117.750
5. FC Liverpool 115.500
6. Paris Saint-Germain 109.500
7. Borussia Dortmund 98.750
8. Bayer Leverkusen 98.250
9. FC Barcelona 96.250
10. Arsenal London 93.000

Sezione: Focus / Data: Gio 01 gennaio 2026 alle 11:00 / Fonte: Agerpres
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
