Darmian e Bonny stanno bene e sono ormai vicinissimi al rientro, ma per entrambi è esclusa una convocazione in vista del match di domenica con il Bologna: il mirino è posizionato su Parma-Inter di mercoledì prossimo.

Ad ogni modo - secondo la Gazzetta dello Sport - Chivu è intenzionato a presentare la migliore formazione possibile, diversa da quella un po’ sperimentale di Riad, causa infortuni e strategia in vista dell’eventuale finale. Quindi dentro dal 1': Calhanoglu, mancato in Arabia perché ancora non del tutto recuperato, e la Thu-La, che due settimane fa era stata divisa. Mkhitaryan, invece, è leggermente avanti su Zielinski. Sulla fascia destra dovrebbe essere l’ottava volta di fila dall’inizio per Luis Henrique. Acerbi ha già fatto un paio di sedute col gruppo ed è ormai convocabile.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.