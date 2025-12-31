Ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro del 2025, relativo alla vittoria dell'Inter a Bergamo contro l'Atalanta. Per i lettori di FcInterNews.it che hanno votato è stato un bellissimo testa a testa, che ha visto Lautaro Martinez prevalere di pochissimo su Piotr Zielinski. Terzo posto per Manuel Akanji. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.43%

Bisseck 3.40%

Akanji 17.94%

Bastoni 1.06%

Luis Henrique 3.05%

Barella 2.91%

Calhanoglu 0.99%

Zielinski 29.50%

Dimarco 0.35%

Martinez 31.77%

Thuram 0.21%

Esposito 7.94%

Carlos Augusto 0.07%

Mkhitaryan 0%

Frattesi 0.21%

Diouf 0.14%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 24 PARTITE:

LAUTARO 34 PT.

THURAM 25 PT.

ZIELINSKI 23 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

BARELLA 15 PT.

SUCIC 14 PT.

ESPOSITO, DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.

BONNY 9 PT.

DIOUF 8 PT.

AKANJI, MARTINEZ, BISSECK, LUIS HENRIQUE E MKIHITARYAN 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.