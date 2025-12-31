Ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro del 2025, relativo alla vittoria dell'Inter a Bergamo contro l'Atalanta. Per i lettori di FcInterNews.it che hanno votato è stato un bellissimo testa a testa, che ha visto Lautaro Martinez prevalere di pochissimo su Piotr Zielinski. Terzo posto per Manuel Akanji. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.43%
Bisseck 3.40%
Akanji 17.94%
Bastoni 1.06%
Luis Henrique 3.05%
Barella 2.91%
Calhanoglu 0.99%
Zielinski 29.50%
Dimarco 0.35%
Martinez 31.77%
Thuram 0.21%
Esposito 7.94%
Carlos Augusto 0.07%
Mkhitaryan 0%
Frattesi 0.21%
Diouf 0.14%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 24 PARTITE:

LAUTARO 34 PT.
THURAM 25 PT.
ZIELINSKI 23 PT.
CALHANOGLU 20 PT.
BARELLA 15 PT.
SUCIC 14 PT.
ESPOSITO, DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.
BONNY 9 PT.
DIOUF 8 PT.
AKANJI, MARTINEZ, BISSECK, LUIS HENRIQUE E MKIHITARYAN 5 PT.
BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 31 dicembre 2025 alle 20:00
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
