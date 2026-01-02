Spazio alle ultime news di calciomercato in casa Inter. Trattativa in stato avanzato per Cancelo, l'Al-Hilal disposto a pagare parte dell'ingaggio, ma l'operazione non è ancora chiusa. Carboni in prestito al Racing di Milito, occhio alla pista turca per Frattesi. Le ultimissime anche in vista di Inter-Bologna.

Sezione: Web Tv / Data: Ven 02 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
