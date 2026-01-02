Proseguono i contatti nella trattativa per il possibile trasferimento di Joao Cancelo all'Inter. Come riporta Sport Mediaset, infatti, i nerazzurri confidano di poter portare il giocatore a Milano.

Il dialogo con l'Al Hilal è positivo, anche se ancora non c'è l'accordo sulla divisione del'ingaggio del portoghese. La trattativa, però, prosegue. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 02 gennaio 2026 alle 11:45
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print