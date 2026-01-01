Dagli studi di TMW Radio, Arturo Di Napoli elegge i suoi tre migliori allenatori del 2025: "Antonio Conte al primo posto, ha preso il Napoli in una situazione delicata e l'ha portata sul tetto d'Italia. Ha fatto un lavoro straordinario. Poi Cristian Chivu, che ha fatto un percorso incredibile in una situazione altrettanto delicata dopo la fine dell'era Simone Inzaghi. Era una scelta ponderata, non un ripiego. Al terzo posto Maurizio Sarri, mi piace il suo modo di fare calcio, la passione che ci mette. Alla Lazio non c'è un ambiente semplice ma sta tenendo a galla la Lazio".

Le tre squadre migliori del 2025?

"Metto il Napoli davanti, perché una squadra che vince il campionato dopo un disastro della stagione precedente è da citare per forza. Ha fatto grandi cose e sta continuando ancora adesso. Al secondo posto ci metto l'Inter, che ha affrontato una finale di Champions, ha lottato su tutti i fronti fino alla fine ma non ha vinto nulla, arrivando stanca alla fine. E poi il Bologna, che ha giocato anche un calcio divertente e ha dato continuità a un lavoro, pur cambiando molto sia in campo che in panchina".