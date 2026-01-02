La trattativa tra l'Inter e l'Al Hilal per il trasferimento di Joao Cancelo prosegue. Anche in Portogallo, naturalmente, la notizia trova spazio e nello specifico le ultime novità le dà Pedro Almeida, giornalista lusitano che conferma come le parti siano vicine a un prestito semestrale, con il cliub nerazzurro che pagherebbe la metà del rimanente stipendio dell'esterno classe '94.

La novità, secondo Almeida, è che i club starebbero parlando anche di un diritto di riscatto a favore dell'Inter, opzione ancora in fase di discussione.