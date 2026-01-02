Secondo Sportitalia, il mercato dell'Inter potrebbe intrecciarsi a quello dell’Al-Hilal non solo per Joao Cancelo, giocatore che i nerazzurri accoglierebbero volentieri a patto che i sauditi accettino di coprire gran parte, se non il non totale, dello stipendio del portoghese. Nei contatti tra le parti, il club di Riad ha mostrato interesse per Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, due giocatori stimati dal tecnico Simone Inzaghi. Se uno dei due dovesse lasciare Milano, la dirigenza nerazzurra sarebbe chiamata a cercare un sostituto che "combini piede mancino, duttilità e capacità di giocare in più posizioni della difesa a tre, garantendo continuità e flessibilità tattica", si legge nell'editoriale del giornalista Gianluigi Longari.