Rinverdire la difesa sarà uno degli obiettivi estivi dell'Inter, che dovrà decidere cosa fare dei contratti in scadenza dei vari De Vrij, Acerbi e Darmian. L'ex Feyenoord potrebbe essere - secondo il Corsport - l'unico a restare anche il prossimo anno, ma tutto è ancora da decifrare.

"Di sicuro saluterà Palacios, mai preso in considerazione neanche da Chivu. In entrata non è escluso quindi, in base ai possibili incastri, che qualcosa accada già nel corso della sessione invernale: il club nerazzurro ha messo ormai da settimane nel mirino Tarik Muharemovic del Sassuolo, in evidenza in questa prima parte di stagione - si legge -. Il difensore bosniaco, classe 2003, mette d’accordo un po’ tutti, al di là del dato anagrafico. Per caratteristiche fisiche e per il fatto che sia un mancino risponde sicuramente all’identikit stilato in viale della Liberazione. Rimane ancora da capire che tipo di valutazione ne faccia il club neroverde, considerando che sarà costretto a corrispondere il 50% dei profitti alla Juventus, in virtù di una clausola stipulata al momento del suo trasferimento in Emilia".