Il Pisa ha vinto una sola volta, a San Siro, contro l'Inter nei nove precedenti giocati nella storia: era il 6 marzo 1983 quando i toscani si imposero per 1-0 grazie all'autogol decisivo di Giampiero Marini. In tutti gli altri otto confronti ha sempre prevalso la squadra di casa, vittoriosa per 6-3 nell'ultima sfida andata in scena alla Scala del Calcio: il 21 ottobre 1990 finì 6-3 in virtù di una tripletta di Aldo Serena, di una doppietta di Lothar Matthaus e del sigillo di Beppe Bergomi; per gli ospiti due reti di Piovanelli e autorete di Stringara.