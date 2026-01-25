Valentín Carboni, uno dei rinforzi che più entusiasmava il Racing Avellaneda, che in poco tempo si è assicurato il ritorno in Patria del giovane figlio d'arte, volato nel club di Diego Milito nel mercato di gennaio in corso dopo la parentesi, non così fruttuosa, al Genoa. L'attaccante 2005 però non ha avuto il suo esordio migliore: il Racing ha perso 2-1 contro il Gimnasia de La Plata ed è stato costretto a lasciare il campo poco prima dell'ora di gioco, al 57esimo, senza riuscire a incidere. A fine gara il tecnico, Gustavo Costas ha giustamente ammesso: "Valentino ha avuto difficoltà".