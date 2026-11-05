Se diamo uno sguardo al momento di forma di tutte le squadre in Serie A, notiamo statistiche interessanti. Prendendo in considerazione le ultime 5 giornate di campionato, solamente la Lazio ha ottenuto il punteggio pieno, totalizzando 15 punti frutto di 16 gol fatti e solo 5 subiti. Subito dopo c'è il Como di Fabregas, che di punti ne ha messi a referto 13 nelle ultime cinque giornate. Poi troviamo Inter, Bologna e Genoa a quota 12, dunque la Roma seguita da Milan e Frosinone.