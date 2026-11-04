Intervistato da FourFourTwo per parlare dei terzini più forti della storia del calcio, materia che conosce molto bene, Javier Zanetti ha tessuto le lodi di due sue ex compagni ai tempi dell'Inter: "Maicon era un terzino con l'anima di un attaccante - ha ricordato Pupi -. Quando gli avversari si chiudevano in difesa, lui trovava sempre il modo di inserirsi negli spazi. Con l'arrivo di José Mourinho, sono stato spostato a centrocampo, così da poter agire entrambi sulla fascia destra. Lui sapeva che, quando spingeva in avanti, io gli coprivo le spalle, e viceversa".

Il discorso poi si sposta sull'altra fascia, scavando ulteriormente nel passato: "Roberto Carlos è rimasto all'Inter solo per una stagione, ma che giocatore!. Proprio come Maicon, incarnava alla perfezione il prototipo del terzino brasiliano. Una terra che ha dato i natali ai più grandi terzini della storia. A sinistra, Branco, Roberto Carlos, Marcelo; a destra, Cafú, Maicon, Dani Alves…Niente male, vero?".