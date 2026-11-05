Roberto Vannacci e Carmelo Burgio, candidato sindaco di Milano per Futuro Nazionale, si sono presentati insieme all’EICMA, visitando i padiglioni dell’83ª edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in corso a Rho Fiera Milano. Al termine della visita hanno incontrato i giornalisti, affrontando alcuni dei temi più discussi della politica cittadina. Compreso, ovviamente, il futuro dello stadio di San Siro con Burgio che non perde l'occasione per punzecchiare il centro-sinistra e i pareri discordanti emersi nelle ultime ore: "Mi sembra strano che alcuni che facevano parte di quella giunta che ha approvato la demolizione oggi abbiano da ridire", ha osservato Burgio, parlando di una sinistra che prima compie determinate scelte e poi cerca di correggerle quando emergono le critiche. "Noi invece diciamo: provate a dare fiducia a qualcun altro".