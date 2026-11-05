Roberto Vannacci e Carmelo Burgio, candidato sindaco di Milano per Futuro Nazionale, si sono presentati insieme all’EICMA, visitando i padiglioni dell’83ª edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in corso a Rho Fiera Milano. Al termine della visita hanno incontrato i giornalisti, affrontando alcuni dei temi più discussi della politica cittadina. Compreso, ovviamente, il futuro dello stadio di San Siro con Burgio che non perde l'occasione per punzecchiare il centro-sinistra e i pareri discordanti emersi nelle ultime ore: "Mi sembra strano che alcuni che facevano parte di quella giunta che ha approvato la demolizione oggi abbiano da ridire", ha osservato Burgio, parlando di una sinistra che prima compie determinate scelte e poi cerca di correggerle quando emergono le critiche. "Noi invece diciamo: provate a dare fiducia a qualcun altro".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 01:30 Burgio al centrosinistra: "Dicono di demolire San Siro poi hanno da ridire"
- 00:00 C'è Inter-Como, basta parlare di approccio
- 23:54 Zanetti: "Maicon terzino con l'anima da attaccante. R. Carlos? Che giocatore"
- 23:40 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 23:25 Como, Fabregas: "Con l'Inter gara molto importante, vogliamo finire al meglio questo periodo"
- 23:12 Como, Douvikas: "Inter? Ci penseremo da domani. Ora godiamoci la serata"
- 22:57 Champions, il Como riscrive la storia: 9-1 al Lens. Il Napoli cade col Porto
- 22:42 Lega Serie A, martedì assemblea all'Allianz Stadium di Torino
- 22:28 Djed Spence brilla nella notte di Champions a Rotterdam: "MVP"
- 22:14 Chiffi ritrova l'Inter dopo nove mesi: l'ultima volta fu cinquina al Sassuolo
- 22:00 Majorino: "Meazza ristrutturato unica strada. I due stadi regalo ai club"
- 21:46 Inter-Como, la sfida nei numeri: lariani miglior difesa. I nerazzurri invece...
- 21:32 Jeda elogia Lautaro: "Tiene tutti in allerta. Derby? Non penso comprometterà qualcosa"
- 21:18 Pancaro: "L'Inter non è più quella di prima. Occhio alla Lazio"
- 21:04 Lens e poi Inter, Ludi (ds Como): "La sfida è essere competitivi ogni 3 giorni"
- 20:50 Impresa Real, ad Atene un’altra rimonta nel recupero. Gioia Fenerbahce, Liverpool ko
- 20:36 Panchina d'Oro, lunedì 16 novembre a Coverciano la 35esima edizione
- 20:23 Lazio, lesione del quadricipite per Zaccagni: salta il match col Napoli
- 20:08 Scavuzzo: "San Siro, serve coerenza". Poi invita il centrosinistra all'unità
- 19:54 Maignan su Spence, Dida: "Parata pazzesca perché in quel momento..."
- 19:40 Gol of the Day del martedì di Champions: Bisseck e Zielinski in lizza
- 19:25 Chiamatelo The Wall: nei clean sheet dell'Inter c'è sempre Carlos Augusto
- 19:12 Costacurta: "Inter straordinaria col Feyenoord. E se Bisseck fa gol così..."
- 18:57 Verso Inter-Como, Stones di nuovo in gruppo: "Si torna al lavoro"
- 18:43 Inter autoritaria a Rotterdam, Akanji: "Solidi in difesa, cinici in attacco"
- 18:29 Hernanes: "L'Inter deve svegliarsi, sta giocando ancora con la pancia piena"
- 18:14 Andrea Romanò e gli anni all'Inter: "Momenti bellissimi, con un rammarico"
- 18:00 Luis Enrique dopo Villarreal-PSG: "Non ci fermiamo mai. Come con l'Inter..."
- 17:46 FIGC, anche Galliani presenta la candidatura. Con l'appoggio dell'Inter
- 17:31 Canovi: "Inter, non tutte le sconfitte vengono per nuocere"
- 17:18 Valentini: "L'Inter ha ripreso a volare dopo la vittoria contro il Feyenoord"
- 17:04 CF - Generali Stadium, Inter e Milan hanno già affrontato le prime spese
- 16:51 Slovan Bratislava, Sporar: "Con l'Inter sarà tosta, significa molto per noi"
- 16:37 Balkanssports - L'Inter mette le mani sul talento sloveno Stefan Ćapin
- 16:23 Atalanta, Sarri sul Kairat: "L'anno scorso a San Siro perse 2-1..."
- 16:10 Salernitana, trasferta libera per l'Inter U23. Ma molti tifosi diserteranno
- 16:00 Miracolo a Rotterdam: l'Inter uscita de cuius dal derby è risorta al De Kuip
- 15:50 L'Inter rende omaggio a Figo: sono 54 primavere per il campione portoghese
- 15:40 Bisseck esulta e ironizza sui social: "Questa volta..."
- 15:30 Fuochi d'artificio al De Kuip, arrestate due persone sospette
- 15:20 Milan, Amorim torna sul derby: "Ho capito quanto sia importante per i tifosi"
- 15:10 Zanetti ospite al SIGMA Europe: "Uno sponsor deve capire due cose"
- 15:00 videoHELLO SPENCE! L'inglese finalmente fa godere anche gli interisti più SCETTICI
- 14:54 Appiano, buone notizie per Chivu: Stones e Jones di nuovo in gruppo
- 14:39 Generali Stadium, oltre 320 mln dai naming rights: "Giusto venderli subito"
- 14:25 Cardinale: "Generali Stadium, accordo record per lo sport mondiale"
- 14:12 Tegola Milan: Samu Chukwueze fuori tre mesi
- 13:59 Costinha: "Due dirigenti dell'Atalanta mi negarono il Triplete con l'Inter"
- 13:45 Dominic Vavassori vola col Palermo. E Lo Schiavo lo segnala a Baccin
- 13:30 Angolo Tattico - Da Zielinski qualità e inserimenti, Bisseck si sovrappone
- 13:20 Kraaijeveld: "Pensi di giocare bene, poi l'Inter riparte e il pallone è in rete"
- 13:10 De Telegraaf - Solo quattro giocatori del Feyenoord potrebbero allenarsi con l'Inter
- 13:00 Van Bronckhorst: "Il secondo gol dell'Inter è stato devastante"
- 12:50 Inter, le strategie per l'attacco: tutti i profili monitorati
- 12:40 Goal of the Day in Champions, candidati Bisseck e Zielinski
- 12:30 Con la vittoria di ieri ridono anche le casse: premi UEFA oltre 55 mln
- 12:20 UFFICIALE - Emre Belözoğlu allenerà il Fenerbahçe: "Bentornato a casa"
- 12:10 Serie A, arbitri 11esima giornata: il big match Inter-Como a Chiffi
- 12:00 videoMentalità e approccio TOP, un SUPER SPENCE e BARELLA leader: l'Inter RINASCE a ROTTERDAM
- 11:54 Corsera - Inter, le pagelle: in quattro con un 7 pieno
- 11:42 La Repubblica - L'Inter si ritrova. E Marotta fa chiarezza
- 11:29 Corsera - Inter, ora il percorso Champions è complicato ma non impossibile
- 11:16 Calhanoglu: "Sono orgoglioso della mia squadra"
- 11:02 TS - Feyenoord-Inter, analogie e differenze col successo di un anno e mezzo fa
- 10:48 CdS - Feyenoord-Inter, Spence può sgretolare il rimpianto Dumfries. E ci sono buone notizie per Mancini
- 10:34 Manica: "Nel Generali Stadium il boato di San Siro sarà ancora più forte"
- 10:20 Dida: "Nuovo stadio? San Siro ha fatto la storia, ma..."
- 10:06 Guarin: "Inter nel mio cuore, non volevo andare alla Juve. Ma già in nerazzurro bevevo. E oggi..."
- 09:52 GdS - Esposito raggiunge Martins in una speciale classifica in Champions League
- 09:38 GdS - Rinnovo Dimarco, la clausola aumenta lo stipendio dell'esterno nerazzurro