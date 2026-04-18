Comie vi abbiamo già raccontato, Federico Dimarco ha fissato un nuovo record statistico per la Serie A dal 2004/2005, primo anno della rilevazione delle statistiche dei singoli: l'esterno dell'Inter, col passaggio vincente offerto a Marcus Thuram per la rete del vantaggio nerazzurro contro il Cagliari, è diventato il primo difensore a superare quota 20 gol+assist in una singola stagione di Serie A, e ora mette nel mirino il record storico di assist di Alejandro 'Papu' Gomez che arrivò a quota 16 nella stagione 2019-2020, quella dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini che sfiorò la miracolosa qualificazione alle semifinali di Champions League. Il margine per superare l'argentino è di cinque partite, abbastanza per ritoccare questo primato storico.

Ma chi sono stati i maggiori beneficiari dei regali del ragazzo di Calvairate? Indubbiamente, a fare festa con i palloni al bacio offerti da Dimarco sono stati in primo luogo i due attaccanti faro dell'Inter, ovvero Marcus Thuram e Lautaro Martinez, entrambi ora a quota otto gol in tutte le competizioni frutto delle invenzioni del compagno con il numero 32 sulle spalle. Alle spalle della ThuLa, c'è un terzetto a quota tre, quello composto da Ange-Yoan Bonny, Carlos Augusto ed Henrikh Mkhitaryan. Se aggiungiamo anche le sette reti messe a segno nelle varie competizioni, abbiamo un quadro ancora più completo della strepitosa stagione di Dimarco, una delle colonne portanti di questa Inter lanciata nella conquista del 21esimo Scudetto.