Con l'assist di ieri sera contro il Cagliari, Federico Dimarco ha raggiunto quota 15 passaggi vincenti (secondo i dati di Opta, su Transfermarkt sono 16), raggiungendo quota 21 di partecipazioni ad azioni da gol del difensore nerazzurro. Dato che consegna all'esterno milanese un record: è diventato il primo difensore a superare quota gol+assist in una singola stagione di Serie A da quando i dati sono disponibili, quindi dalla stagione 2004/05.

Sezione: Focus / Data: Sab 18 aprile 2026 alle 12:39
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi