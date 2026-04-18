Con l'assist di ieri sera contro il Cagliari, Federico Dimarco ha raggiunto quota 15 passaggi vincenti (secondo i dati di Opta, su Transfermarkt sono 16), raggiungendo quota 21 di partecipazioni ad azioni da gol del difensore nerazzurro. Dato che consegna all'esterno milanese un record: è diventato il primo difensore a superare quota gol+assist in una singola stagione di Serie A da quando i dati sono disponibili, quindi dalla stagione 2004/05.