Ancora una volta, Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti per l'Inter: con la rete siglata ieri contro il Sassuolo, diventano due i gol segnati agli emiliani dall'esterno nerazzurro, che fanno della compagine neroverde la sua vittima preferita dopo l'Empoli punito tre volte. Dal suo ritorno in nerazzurro nella stagione 2021/22, Dimarco è il giocatore che – tra terzini ed esterni di centrocampo – ha partecipato al maggior numero di gol in Serie A: 35 (16 reti e 19 assist).