Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport, ha analizzato le dichiarazioni di Giuseppe Marotta sulle difficoltà legate al futuro di San Siro e alla possibilità di costruire un nuovo stadio a Milano: "Le parole di Marotta sono state molto chiare - ha spiegato Caressa -. Dagli organi di stampa sono arrivate indiscrezioni su una votazione interna alla maggioranza, che vedrebbe dai quattro ai sette consiglieri pronti a esprimersi contro il progetto San Siro. Il vero problema è che chi dice ‘no’ non offre un’alternativa concreta: non dicono che rifaremo San Siro altrove, semplicemente si oppongono perché lo considerano un’opera d’arte intoccabile”.

Caressa ha poi allargato il discorso alla modernità delle infrastrutture calcistiche: “I musei e il Colosseo si visitano, ma non hanno un ruolo funzionale nella vita sociale e sportiva quotidiana. San Siro è uno stadio vecchio, non in linea con le esigenze di oggi. Basta guardare fuori dai nostri confini: Wembley è stato ricostruito, il nuovo Bernabeu sembra fantascienza. In Italia, invece, restiamo indietro”.

Il giornalista ha quindi sottolineato le conseguenze possibili: “Se non si sblocca questa situazione, Milano rischia davvero di perdere centralità nello scenario europeo e mondiale. Non si tratta solo di Inter e Milan, ma dell’immagine stessa della città”.