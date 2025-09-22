Il giro mediatico di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, per rimarcare l'allarme sulla situazione stadio, passa anche dai microfoni di Sport Mediaset: "Da uomo di calcio e presidente dell'Inter ritengo che la città di Milano abbia assunto un ruolo marginale nel mondo dello sport: San Siro non è in grado di ospitare la finale di Champions League e non è in grado di rientrare tra gli stadi candidati per Euro2032 e questo è un grande problema. Inter e Milan sono due eccellenze di una città evoluta come Milano, se non si dovesse risolvere questo problema saremmo costretti ad andare altrove. Non vorremmo mai farlo, perché Milano è Milano, però la questione stadio è prioritaria e non troviamo al momento soluzioni".

Ma chi deve fare questo passo in avanti? E cosa vi aspettate?

"Che la classe politica possa esprimere un voto favorevole. Siamo davanti ad investitori privati che investono circa un miliardo e mezzo di euro. Questo significherebbe creare un gioiellino a disposizione della città che sarebbe un vanto per Milano, con tanti valori aggiunti. Spero prevalga il buonsenso".

L'alternativa sarebbe sempre Rozzano?

"Può essere Rozzano come altre destinazioni, non lo so. Però la priorità per i club è risolvere il problema stadio. Rispettiamo San Siro che è un'icona, però è vetusto, ha la sua età ed è giusto che faccia un passo indietro".