Il giro mediatico di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, per rimarcare l'allarme sulla situazione stadio, passa anche dai microfoni di Sport Mediaset: "Da uomo di calcio e presidente dell'Inter ritengo che la città di Milano abbia assunto un ruolo marginale nel mondo dello sport: San Siro non è in grado di ospitare la finale di Champions League e non è in grado di rientrare tra gli stadi candidati per Euro2032 e questo è un grande problema. Inter e Milan sono due eccellenze di una città evoluta come Milano, se non si dovesse risolvere questo problema saremmo costretti ad andare altrove. Non vorremmo mai farlo, perché Milano è Milano, però la questione stadio è prioritaria e non troviamo al momento soluzioni".
Ma chi deve fare questo passo in avanti? E cosa vi aspettate?
"Che la classe politica possa esprimere un voto favorevole. Siamo davanti ad investitori privati che investono circa un miliardo e mezzo di euro. Questo significherebbe creare un gioiellino a disposizione della città che sarebbe un vanto per Milano, con tanti valori aggiunti. Spero prevalga il buonsenso".
L'alternativa sarebbe sempre Rozzano?
"Può essere Rozzano come altre destinazioni, non lo so. Però la priorità per i club è risolvere il problema stadio. Rispettiamo San Siro che è un'icona, però è vetusto, ha la sua età ed è giusto che faccia un passo indietro".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 12:55 Finalmente Dimash. Dimarco spezza il tabù e fa esultare anche Steven Zhang dalla Cina
- 12:42 CdS - Pio Esposito mette in mostra il repertorio completo: impressionante per due ragioni
- 12:28 Moviola CdS - Inter-Sassuolo, ok Marinelli nonostante qualche sbavatura
- 12:14 GdS - Inter-Sassuolo, riecco il vero Dimarco: il gol gli mancava da sei mesi
- 12:00 INTER-SASSUOLO 2-1, ESPOSITO top. L'alternanza SOMMER-MARTINEZ è giusta? MAROTTA e l'ALLARME STADIO
- 11:45 Marotta a SM: "San Siro vetusto, giusto che faccia un passo indietro. Rozzano l'alternativa? Può essere"
- 11:30 Bonolis: "Inter da 7,5, ma con suspense finale. Il Sassuolo sarà difficile per tutti"
- 11:16 Vieri: "Grande partita di Pio Esposito, ma poteva segnare. Anche Bonny è già pronto, ma..."
- 11:02 CdS - Vittoria col brivido: l'Inter coi soliti difetti, urgente un cambio di rotta
- 10:48 Trevisani: "L'Inter stacca la spina scientificamente: è un problema dei giocatori. Pio? Guardate dov'era Toni a 20 anni"
- 10:34 Ranocchia: "Sommer-Martinez, gestione perfetta. Pio? Strabiliante, i gol arriveranno perché..."
- 10:20 TS - Inter-Sassuolo, Bonucci in tribuna: brillano tre azzurri su tutti
- 10:06 Adani: "Lautaro? Non fa mai vacanza, segna al Barcellona quasi da stirato. A un certo punto il corpo chiede riposo"
- 09:52 Pagelle TS - Akanji si mette in tasca Laurienté, insufficienze per Barella e la ThuLa
- 09:38 Montella: "Pochi come Calhanoglu nel suo ruolo. Lotta Scudetto? Non tralascio l'Inter perché..."
- 09:24 Pagelle CdS - Dimarco puntuale, Calhanoglu in risalita. Due i bocciati
- 09:10 Marotta alla Rai: "Fisiologiche le difficoltà col cambio di tecnico. Pio? Orgogliosi di un aspetto. E su San Siro..."
- 08:56 GdS - Ancora assist per Sucic: solo Yildiz e Paz più giovani di lui in Serie A
- 08:42 Pagelle GdS - Sucic sublime, giù Acerbi. Applausi per Martinez, ecco Luis Henrique
- 08:28 Moviola GdS - Dimarco rischia il rosso, ma il primo giallo non c'era
- 08:14 GdS - L'Inter domina e spreca: qui sta la magagna. Ecco dove deve lavorare Chivu
- 08:00 Gradualmente e con saggio dico-non dico. Chivu dritto per la sua strada con un messaggio
- 01:09 Prima GdS - Inter da brividi. Sassuolo battuto (con fatica) a San Siro
- 00:19 Marotta: "San Siro tema cruciale, sono preoccupato. C'è il rischio di lasciare Milano"
- 00:10 videoInter-Sassuolo 2-1, Tramontana: "Vittoria importantissima con i soliti difetti. Esposito grande partita, Sucic..."
- 00:00 Miracolo a San Siro: Sassuolo battuto. Doveva finire 4-0, non serve disperarsi
- 23:50 Inter-Sassuolo, la moviola: qualche sbavatura di Marinelli, tra gialli risparmiati e un 'lasciar correre' eccessivo
- 23:45 Sassuolo, Cheddira in conferenza: "Abbiamo tenuto testa all'Inter per lunghi tratti della gara, siamo soddisfatti"
- 23:38 Chivu in conferenza: "Contento della prestazione, abbiamo avuto equilibrio. Sommer-Martinez, sono stato chiaro con entrambi"
- 23:29 Luis Henrique a DAZN: "All'Inter mi trovo bene, tutti mi incoraggiano. Ecco cosa mi chiede Chivu"
- 23:27 Chivu a ITV: "Ho visto maturità ed equilibrio, sarebbe stato un peccato non vincere oggi"
- 23:25 Sassuolo, Grosso in conferenza: "Inter molto forte, peccato non essere riusciti a riprendere la gara in pieno"
- 23:24 Chivu a DAZN: "La nota positiva è la vittoria, ma l'Inter può fare meglio. Esposito ha fatto una gran partita"
- 23:16 Luis Henrique a ITV: "Lavoro forte tutti i giorni, felice di essere entrato bene"
- 23:13 Luis Henrique in conferenza: "Ruolo preferito? Basta giocare. Ho lavorato tanto per avere questi minuti"
- 23:11 Sassuolo, Grosso a DAZN: "Se l'arbitro avesse avuto coraggio poteva esserci qualcosina a favore nostro, ma ci manca malizia"
- 23:04 Inter-Sassuolo, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:03 Dimarco al 90esimo: "Contenti per la vittoria. Abbiamo fatto due passi falsi, ma il campionato è lungo"
- 23:02 Carlos Augusto Player of the Match: "Abbiamo dimostrato di voler vincere. Io meglio da terzo? In questo gioco..."
- 22:51 Inter-Sassuolo, le pagelle - Esposito strappa applausi, Sucic altruista. Carlos Augusto riceve il giusto premio
- 22:50 I tiri mancini di Chivu: Dimarco e Carlos Augusto esorcizzano lo spauracchio Sassuolo, l'Inter si impone 2-1
- 22:49 Inter-Sassuolo, Full Time - I nerazzurri pendono verso sinistra. Il solito pathos nel finale non nega i 3 punti
- 22:35 liveIl POST PARTITA di INTER-SASSUOLO: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 21:51 Inter-Sassuolo, presenti al Meazza quasi 69 mila spettatori
- 21:49 Carlos Augusto al 45': "Ottima partita ma dobbiamo stare attenti, l'1-0 è un risultato bast***o"
- 20:22 Marotta: "Esposito un talento, ha qualità sportive e umane. San Siro? Spero prevalga il buonsenso, però..."
- 20:15 Acerbi a DAZN: "Dobbiamo andare avanti a vincere, in campionato siamo indietro"
- 20:10 Addai lancia il Como a Firenze: viola ancora sconfitti e delusi, Fabregas esulta in pieno recupero
- 20:09 Sassuolo, Koné a DAZN: "Il mio idolo? Sono nato in Costa d'Avorio, quindi ovviamente dico Drogba"
- 20:06 Sassuolo, Carnevali a DAZN: "Sarà un campionato duro. Matic? Convincerlo è stato molto semplice"
- 20:05 Napoli, McTominay: "Scudetto? Presto per dire chi è la squadra più forte"
- 19:52 Acerbi a ITV: "La mia rinascita è partita da Sassuolo. Sfida ostica, ma a noi servono punti"
- 19:50 Pisa, Gilardino contento di Akinsanmiro: "Bene con l'Udinese, può darci una grandissima mano"
- 19:45 Martinelli risponde ad Haaland: l’Arsenal agguanta il City, ma esulta il Liverpool
- 19:36 Slavia Praga, solo un pareggio sul campo del Liberec: Kusej in gol. I cechi a San Siro il 30 settembre
- 19:20 Corti: "Con l'Inter vedremo di che pasta è fatto il Cagliari. Esposito è un talento purissimo di enorme qualità"
- 19:05 La Nord applaude le parole di Chivu con uno striscione all'esterno di San Siro: "Società, questa è la mentalità"
- 18:50 Altra goleada incassata dopo l'Inter, Baroni: "Siamo noi che dobbiamo cambiare atteggiamento"
- 18:35 Acerbi: "Grazie a mio papà non ho smesso di giocare a calcio. In Nazionale tornerei, ma rispetto le scelte dei CT"
- 18:20 Padova, niente Mondiale Under 20 per Di Maggio. Andreoletti: "Scelta legittima, conto su di lui"
- 18:05 Cordoba: "Si spera che prima o poi arrivi un altro Triplete, sarebbe bello per tutti gli interisti"
- 17:50 Juric dichiara chiusa la questione Lookman-Atalanta: "Lunedì ha parlato con me e la squadra"
- 17:35 Atalanta, Samardzic riabbraccia Lookman: "Felici che sia tornato. Sappiamo quanto vale"
- 17:20 Punticino in volata per l'Ajax: Gloukh riacciuffa il PSV Eindhoven, finisce 2-2 il classico dei Paesi Bassi
- 17:05 Atalanta più forte della sventura: Torino travolto 3-0. La Cremonese pareggia e resiste nei quartieri alti
- 16:50 GdS - Ricavi da sponsor di maglia: l'Inter svetta in cima alla classifica, seguono Milan e Juve
- 16:35 Inter U23 corsara a Crema, Vecchi: "Primo tempo perfetto, poi bravi a difendere in 10. E se Topalovic..."
- 16:20 Cagliari-Inter, dal 23 settembre in vendita i biglietti per il settore ospiti: disposizioni e prezzo
- 16:05 Vittoria all'ultimo respiro per il Saint-Gilloise: Genk superato 2-1 con un rigore al 94esimo
- 15:50 Roma, l'emozione di Pellegrini: "Ad un passo dall'andare via, poi decido il derby. Amo questa squadra"