La Gazzetta dello Sport ricopre di elogi Petar Sucic, a cui sono bastati appena 13 minuti per piazzare a referto un altro assist. Come sottolinea il quotidiano, infatti, l'ex Dinamo Zagabria, con quello per Dimarco, è uno dei sei giocatori che hanno già servito almeno due assist in questa Serie A, tra questi solo Kenan Yildiz (tre,nato nel 2005) e Nico Paz (tre, 2004) sono più giovani del classe 2003 dell’Inter.

"Sucic si è guadagnato la fiducia di Cristian Chivu che lo ha sempre impiegato in questo inizio di stagione: quattro presenze in campionato e una in Champions League contro l’Ajax mercoledì scorso", si legge.